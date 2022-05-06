Укрзализныця назначает дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать из Черниговской области в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Так, с 7 мая будут курсировать поезда по маршрутам: Носовка – Киев-Волынский (отправление ежедневно в 4:44, прибытие в 7:23); Киев (Северная платформа) — Нежин и обратно (отправление ежедневно в 8:38 и 19:29, прибытие в 11:09 и 22:13) Обратно, из Нежина, отправление ежедневно в 4:30 и 17:43, прибытие в 7 :29 и 20:28 соответственно). Напомним, что российские кафиры последние несколько дней обстреливают железнодорожную инфраструктуру. В частности, вечером 4 мая ракетный удар потерпел город Днепр. В Укрзалізниці предупредили, что из-за ракетных обстрелов движение поездов значительно задерживается. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.