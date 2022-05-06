За последние дни в Киевской области возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тысяч потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко. Также в предыдущие сутки продолжались работы по возобновлению газоснабжения в Ирпене. Всего в городе газоснабжение восстановлено на 41%. Кроме того, в области возобновлено движение 16 временными переправами. Сотрудниками коммунальных служб убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера. Дорожные службы продолжают строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Напомним, в окрестностях Киева сохраняется Минная опасность. В этой связи граждан просят не посещать лесопарковые зоны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.