По данным Министерства обороны США (Пентагон) в Мариуполе остаются около 2000 российских военных. Остальные пытаются продвигаться на север. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, в Мариуполе находится эквивалент двух российских батальонных тактических групп (БТГ) – это около 2 000 военных. При этом около 10 БТГ, ранее штурмовавших город, пытаются продвинуться на север, но пока остановились. В Пентагоне считают, что для создания лучших оборонных позиций или для перегруппировки. Представитель Пентагона добавил, что оставшиеся силы в Мариуполе и его окрестностях могут включать в себя некоторых нероссийских боевиков, в том числе чеченцев. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский бросил все силы на разрешение ситуации в Мариуполе. По оценке Офиса президента, россияне пытаются завершить штурм "Азовстали" к 9 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.