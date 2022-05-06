Регулятор в США принял решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта. При использовании препарата существует повышенный риск развития свертывающего синдрома крови. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN. Решение было принято после того, как проведено расследование зарегистрированных случаев тромбозов после применения вакцины от Johnson & Johnson. Согласно новым предписаниям, американцам старше 18 лет следует применять ее в тех случаях, когда они не имеют доступа к другим аналогичным разрешенным в США вакцинам или не могут их использовать по медицинским показаниям. Вакцина от этой компании применяется с февраля 2021 г., кроме того в Соединенных Штатах применяются вакцины от Moderna и Pfizer. От других вакцин препарат Johnson & Johnson отличается тем, что требует применения только одной дозы. Центр США по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что вакцину от Johnson & Johnson получили около 18,7 млн. американцев. Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".