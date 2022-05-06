Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Оккупанты усилили Информационно-психологические спецоперации (ИПСО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. По его словам, силы обороны города выполняют боевые задания и сдерживают возможность врага проводить подготовку к десантным операциям. "Выросло количество фейков со стороны подразделений ИПСО по Одессе и городу", — сказал Братчук. Напомним, российские кафиры во время ракетных обстрелов по Одессе повредили инфраструктурные объекты и религиозное сооружение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.