На портале и в приложении "Действие" стала доступна услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутри перемещенных лиц. Речь идет о 6,5 тыс. гривен, которые предприниматели могут получить за каждого сотрудника из числа ВПЛ и с заработной платой не ниже минимальной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики. Программа поддержки трудоустройства внутриперемещенных лиц предусматривает выплату денежной помощи в течение двух месяцев со дня начала работы нового работника. Чтобы получить средства, работодателю нужно стоять на учете как плательщике единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предоставить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год. Программа не распространяется на бюджетные организации или фонды социального страхования. "Компенсации бизнеса за трудоустройство ВПЛ — это часть государственной стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше внутренних переселенцев. Они смогут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. Зато бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", — говорится в сообщении. Ранее Кабинет министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутриперемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине. Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения. Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.