Американский Консорциум Boehly подписал с Романом Абрамовичем соглашение о покупке футбольного клуба "Челси". По сообщениям британских СМИ, сумма сделки составляет 4 млрд. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. Перед тем, как американский Консорциум бизнесменов Бод Тодда, Хансйорга Висса и Марка Уолтера станет полноправным владельцем лондонского футбольного клуба, соглашение должны одобрить правительство Великобритании и английская Премьер-Лига. Роман Абрамович владел "Челси" 19 лет. Российский миллиардер приобрел футбольный клуб в 2003 году у Кена Бейтса за 173 млн. долларов. Напомним, после вторжения России в Украину британское правительство ввело санкции против Абрамовича, заморозило его активы и средства, в том числе под санкции попал "Челси", на который наложен ряд ограничений. Позже Абрамович обещал, что все деньги от продажи "Челси" передаст благотворительному фонду, который занимается поддержкой Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.