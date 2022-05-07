Великобритания увеличит свою гуманитарную помощь Украине, прислав дополнительно 287 генераторов, которые помогут обеспечить работу центров помощи, больниц, вышек мобильной связи и водонасосных станций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства. При этом новых генераторов достаточно для питания около 8000 домов, и они будут использоваться для основных служб в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины. Всего Великобритания поставит 856 генераторов. Напомним, о передаче 570 генераторов Украине объявил Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг. Мы также писали о том, что Белый дом заявил о возможности списания долга Украины. При этом в США отметили, что готовы обсуждать любую помощь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.