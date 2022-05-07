Гороскоп на 7 мая расскажет о том, какие важные и интересные события могут произойти в жизни каждого представителя зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз каждому знаку Зодиака. Об этом рассказали в NDR. Овен Подумайте о своей жизни в ближайшие несколько месяцев. Чего именно вы хотите добиться в ближайшем будущем? Телец Вы можете положиться на свой голос. Он знает лучше, чем здравый смысл о том, что для вас действительно хорошо. Близнецы Неожиданная критика собьет вас сегодня с толку. Постарайтесь не слишком агрессивно защищаться. Рак Важно уметь слушать других людей. Но вот утруждать себя чужими проблемами не нужно. Лев Если вы о чем-то передумали, пока держите это при себе. Иначе вас признают ветреным и непостоянным человеком. Дева Сегодня вам будет трудно прояснить какое недоразумение. Отложите это на более благоприятное время. Весы Вам сегодня будет легко заводить новые контакты. Однако не все из них окажутся ценными. Скорпион Нет смысла расследовать свои невнятные подозрения. Всё будет рассеиваться в воздухе. Стрелец Подождите со своими планами. Сегодня ход событий решит, как все будет дальше. Козорог Используйте этот день, чтобы зарядить батареи. Вы очень скоро оцените эту возможность. Водолей Вы не уверены, стоит ли вам встречаться сегодня с другими людьми. Но поверьте, это не так уж важно. Рыбы Если вы не уделяли должного внимания желаниям других, то вам, вероятно, придется сделать это именно сейчас. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астрологи назвали удачные и неудачные даты в мае для каждого знака Зодиака. Также мы сообщали о том, в какие дни в мае ожидаются магнитные бури.