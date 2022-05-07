Эстония намерена помогать Украине в восстановлении инфраструктурных объектов Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в ходе визита в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua. "Мы хотели бы сосредоточить наше внимание на Житомирской области. Мы хотим помочь этой отрасли с проведением восстановления", — сказала глава МИД Эстонии. По словам Лийметса, в Эстонии уже сформировалось понимание потребностей Украины, и в дальнейшем страна намерена оказывать помощь, используя эту информацию. Таллин также планирует привлечь к восстановлению Житомирской области ряд партнеров. "Эстония – это небольшая страна, но наша идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в том числе финансовых партнеров и другие страны, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов", – отметила министр. Напомним, 6 мая в Киеве Владимир Зеленский встретился с главами МИД стран Балтии. В ходе встречи обсуждались общие шаги по усилению давления на Российскую Федерацию. Ранее сообщалось, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к введению 7-го пакета санкций против РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.