В ночь с 6 на 7 мая российские кафиры обстреляли Харьковскую область. По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, в результате ракетного удара был уничтожен Национальный музей им. Григория Сковороды в селе Сковородиновка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Золочевского поселкового совета в Facebook. "Перед войной там только закончились реставрационные работы, мы готовили заведение к празднованию трехсотлетия выдающегося философа с мировым именем. Нет слов, чтобы передать наш гнев, нет оправдания действиям российских варваров!", — говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по музею Сковороды (фото: facebook.com/Золочевский поселковый совет) По данным "Общественного", вражеский снаряд влетел под крышу здания, после чего начался пожар. Огонь охватил все помещения музея. В настоящее время спасатели продолжают тушить огонь. В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и госпитализировали. Музей представлял собой имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта. Напомним, в Харьковской области кафиры расстреляли колонну из 15 автомобилей. Ранее одна из общин Харьковской области получила ракетный удар. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.