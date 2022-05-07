Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергшийся российским ракетным ударам 3 и 24 апреля, из-за значительных разрушений, скорее всего, не сможет возобновить производство до конца 2022 года, заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина". "То количество ударивших по НПЗ ракет говорит о том, что он в ближайшее время работать не будет. Я так понимаю, что в этом году его не смогут восстановить", — заявил чиновник на пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является возобновление работы Кременчугской ТЭЦ, которая также получила разрушение из-за вражеских обстрелов. "Потому что будем честно говорить, если НПЗ не будет работать, то все равно есть, где взять топливо. Из-за границы могут привезти. А вот что касается отопления, то это действительно нужно решать в первую очередь", — отмечает чиновник. Лунин добавил, что, хотя НПЗ не работает, сотрудники завода продолжают получать зарплату, поскольку задействованы в разборке завалов и ремонте. Глава ОВА не уточнил, какая сумма потребуется для восстановления Кременчугского НПЗ, поскольку это частное предприятие, руководство которого будет именно определять путь восстановления. Ранее сообщалось, что Кабмин выделил операторам рынка 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива для уменьшения дефицита, спровоцированного уничтожением войсками РФ мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.