Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Отмечается, что за 8 месяцев до начала российского вторжения около 51 миллиона метрических тонн зерна перевезли транзитом через черноморские порты Украины. Так, Украина является большой житницей для Ближнего Востока и Северной Африки, которые зависят от импорта, говорится в пресс-релизе ВПП. "Сейчас украинские зернохранилища заполнены. Вместе с тем 44 миллиона людей по всему миру идут к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли ввозиться и вывозиться из Украины. Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", — отмечает исполнительный директор КПН Дэвид Бизли. Да, в элеваторах остаются миллионы тонн зерна, которое не могут вывезти из закрытых портов Одессы. В начале 2022 года 276 миллионов человек уже сталкивались с острым голодом. Согласно анализу агентства, ожидается, что это число вырастет еще на 47 миллионов человек, если война РФ против Украины продолжится. Соединенные Штаты и Европа также ощутят негативные последствия в связи с повышением цен на важные сельскохозяйственные товары. Ранее сообщалось, что в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокировки черноморских портов, в том числе и Мариуполя. Напомним, в докладе ООН отмечается, что российское вторжение в Украину усугубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.