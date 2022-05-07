7 мая православные христиане вспоминают мученика Евсея, считавшегося повелителем посевных работ. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. Также в этот день проводились обряды, призванные пробудить землю и принести всем здоровье. По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает имения. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой. Наши предки прославляли Майю Золотовласку – мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, символизировавший возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота. Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи — пора сеять овес. Если из лозы и ивы пух летит – пришло время посева позднего овса. Многие комары в этот день — будет хороший урожай овса. Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучаются. Если к вечеру Заря желтого цвета, то дождей не жди. Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю. Лучи солнца темнеют – до грозы. Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру. Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай морщин – к урожаю проса. Что категорически нельзя делать в этот день: В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома. Также нельзя ссориться и ругаться. В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир. Напомним, что украинцев предупредили о возможных провокациях кафиров во время поминальных дней. Читайте также, что астрологи назвали самые удачные и плохие дни мая для всех знаков Зодиака.