7 мая в Украине ожидается теплая погода. Однако на западе и местами на севере страны пройдут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных и местах северных регионах будет влажно. Дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет днем составлять: в северных областях ночью +3+7, днем +18+20 градусов; на западе ночью +7+9 градусов, а днем +19+21; в восточных областях ночью +3+5, днем +16+19 градусов; на юге страны ночью +5+8 градусов, а днем +18+20; в центральных областях ночью +3+5, днем +18+20 градусов. Погода в Киеве В столице днем и ночью без осадков. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +4+6 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +18+20 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что в некоторых регионах Украины ждут ночные заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.