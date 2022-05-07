Укрзализныця на субботу, 7 мая, представила график эвакуационных поездов. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно только один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Эвакуационный поезд на 7 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзалізниці" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться. Да, в компании рекомендуют следить за актуальной информацией на их сайте. Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" ограничила продажу билетов через посторонние сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.