Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной – в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы, местами – ночные заморозки. В других областях — сухая и солнечная погода, и высокий уровень пожарной опасности. Что будет с погодой дальше – читайте ниже в материале Styler. Днем 7 мая в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый). 7 мая ночью в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса (и уровень опасности, желтый). 6 мая в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской областях, 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности . , – предупредили в Укргидрометцентре. Синоптики прогнозируют, что 7 мая много дождей на западе и в Житомирской области, в других областях очень солнечно и безоблачно. Температура днем +18+21, на востоке и в Крыму ниже +14+19. В воскресенье , 8 мая, грозы и дожди на западе и севере, температура +19+23, в Крыму +16+18 градусов. 9 мая похолодает, +14+17, на востоке, юге и Закарпатье +19+23 градуса. Грозы и дожди в центре, на востоке и юге, на остальных территориях — без осадков. Смотрите ниже карты гидрометцентра на ближайшие три дня — 7, 8, 9 мая: Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны. Также мы писали о магнитных бурях в мае 2022 года.