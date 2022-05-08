Гороскоп на 8 мая расскажет, какие важные события и опасности приготовили всем представителям зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Ваш лучший ориентир сегодня – ваша интуиция. Она будет работать эффективнее всех ваших разумных мыслей. Телец Можете долго ждать похвалы от других. Но лучше вознаградите себя сегодня самостоятельно. Близнецы Сегодня вы будете полны хороших идей. Запишите самые интересные из них, чтобы потом не забыть. Рак Не обращайте сегодня внимания на маленькие слабости других людей. Это быстро разрядит сегодня ситуацию. Лев Ваши чувства не всегда верны. Не переоценивайте сегодня свои силы. Дева Если вы что-то сегодня пропустили, то вам следует убедиться, что вы чувствуете себя гораздо лучше. Весы Не стоит себя недооценивать сегодня, не сомневайтесь в своих силах. Чужие аргументы будут только мешать этому. Скорпион Постарайтесь сегодня не оправдываться. При внимательном отношении вы можете продвинуться вперед. Стрелец Вы сегодня будете волшебным образом завлекать интерес окружающих. И может, из этого выйдет нечто большее и хорошее. Козорог У каждого человека собственное настроение. Не принимайте на свой счет чьи-нибудь неуместные слова о себе. Водолей Если вы кого-то на этой неделе обидели, то сейчас самое время принести извинения. Это поможет погасить конфликт. Рыбы Сегодня подходящий день, чтобы сделать что-то вместе. Звезды сегодня настроены на романтику и вдохновение. Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 мая ожидается мощная магнитная буря. А также мы писали о том, как можно легко и быстро приготовить халву своими руками.