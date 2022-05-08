Россия блокирует все украинские торговые пути и вывозит зерно, которое пытается продать некоторым странам. Киев знает, кому поступают такие "бизнес-предложения" страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала Fox News. Глава государства назвал ситуацию с воровством Россией наших товаров, зерна и других ресурсов большой проблемой. "Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты и вывозят наши товары", — сказал Зеленский. Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намерена продать украденное зерно, но разглашать о них сейчас не стал. "Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которые украли из Украины – не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", – рассказал он. Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, то Украина отреагирует. "Так что если они это сделают – мы, конечно, сообщим", – заявил президент. Ранее глава Луганской областной военной администрации рассказал, что российские кафиры вывезли из области почти трехлетний запас зерна. Также мы писали, что, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в Херсонской области рашисты взяли местных фермеров в "рабство". Напомним, недавно было обнародовано видео, как войска РФ колоннами воруют Украинскую сельскохозяйственную технику. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.