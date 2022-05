Международная организация Save the Children направит 72 млн гривен в поддержку мариупольских семей через центры "Я – Мариуполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета. "Средства будут направлены на приобретение продуктовых и гигиенических наборов, а также организационную поддержку. Сегодня подписано соответствующее соглашение", — говорится в сообщении. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также подчеркнул, что в тех городах, куда переехали больше всего мариупольцев, планируется расширение сети центров "Я — Мариуполь". Исполнительный директор Save The Children Дэвид Райт отметил, что город – это больше, чем здания, это прежде всего люди. Пока они живут и работают, город тоже жив. Вместе с Мариупольским городским советом Save The Children будет помогать детям и их семьям через центры "Я – Мариуполь". Центры поддержки мариупольцев уже работают в Запорожье и Днепре. Здесь оказывают гуманитарную, информационную, медицинскую и психологическую помощь, консультируют по широкому кругу вопросов. В ближайшее время планируется открытие центров "Я – Мариуполь" в Виннице, Киеве, Львове и Одессе. Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,6 млрд долларов. Мы также писали о том, что на выплаты переселенцам было направлено 5,2 млрд гривен. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.