Президент Сербии Александр Вучич предлагает вернуть в стране призыв в армию. Инициативу об обязательной срочной службе продолжительностью 90 дней вынесут на публичные обсуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербскую общественную телерадиокомпанию РТС. "Мое предложение будет в том, чтобы в следующем периоде ввести обязательную военную службу продолжительностью 90 дней. Это не 6 месяцев, и даже не 365 дней… Таким образом приобретается обязанность, таким образом люди достигают зрелости, чтобы узнать, что такое патриотизм, что такое работа, долг", – заявил Вучич. Сербский президент отметил, что предложение должны принять или отклонить компетентные органы и парламент после "длинных и серьезных прений". Также Вучич отмечает, что страна должна быть военно-внеблоковой. "Сербия останется нейтральной в военном отношении… Мы хотим быть единственной страной, не входящей в НАТО, и мы будем придерживаться этой политики", — отметил он. Напомним, перед этим в марте Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс, и у страны есть армия, которая сможет защитить население государства. Ранее сообщалось, что 9 апреля Китай тайно передал Сербии новые системы ПВО – зенитно-ракетные комплексы HQ-22. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.