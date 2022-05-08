Западные и северные регионы Украины сегодня, 8 мая, покроют дожди с грозами. Тем не менее, температура воздуха останется стабильной, похолоданий не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и местных центральных регионах будет влажно. В этих областях ожидается дождь с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет днем составлять: в северных областях ночью +7+10, днем +18+21 градусов; на западе ночью +7+9 градусов, а днем +19+22; в восточных областях ночью +3+5, днем +18+20 градусов; на юге страны ночью +6+9 градусов, а днем +19+21; в центральных областях ночью +6+8, днем +19+21 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области днем пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +6+10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +19+22 градусов. Напомним, синоптики предупредили, что в Украине может ухудшиться погода в выходные. В частности, ожидаются ночные заморозки в некоторых регионах. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.