Кабинет министров одобрил проект соглашений с институтами Всемирного банка для привлечения 1,5 миллиарда долларов. Денежные средства будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин. Правительство утвердило проекты соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциации развития (входят по Всемирному банку) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". В рамках этого проекта Украина получит кредит в размере 1,492 млрд долларов, которые будут направлены на поддержку государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях. На эти средства расходы государственного бюджета на выплату заработной платы будут частично возмещены. Напомним, в начале мая глава Минфина объявил о почти полумиллиарде в евровалюте от международных доноров. Это средства от Соединенных Штатов, Норвегии и Австрии. В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.