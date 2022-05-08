Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 8 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 8 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, вчера, 7 мая, в Ирпене возобновили железнодорожный мост, соединяющий город с Киевом. Первая электричка из столицы прибыла на Ирпенский вокзал. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" ограничила продажу билетов через сторонние сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.