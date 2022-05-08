Жертвами российской бомбардировки школы в поселке Белогоровка Луганской области предварительно стали 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая. По данным чиновника, в момент взрыва в помещении школы находились около 100 человек. На месте происшествия работали потушившие пламя спасатели и пожарные, а также затем разбирали завалы. Работы поздно вечером были прекращены. Тогда чрезвычайники извлекли из-под обломков нескольких граждан, а также обнаружили под завалами два тела погибших. "От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно погибли 60 человек… Пожар был ликвидирован почти четыре часа, затем произведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее все, все оставшиеся 60 человек под обломками зданий погибли", — пишет Гайдай в Telegram. Ранее сообщалось, что 7 мая российские кафиры в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждены или разрушены 36 домов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.