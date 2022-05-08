Амбиции российских кафиров в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не изменяются. Какие бы заявления ни сделал президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала Fox News. Он отметил, что "победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира. "Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских ужастиках", — сказал глава государства. Отметим, что эксперты неоднократно заявляли, что из-за отсутствия побед Россия может официально объявить войну Украине. Детальнее об угрозах в ближайшие дни читайте в материале РБК-Украина "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.