Президенту Джо Байдену стоит приехать в Украину и воочию увидеть последствия всех тех зверств, которые творят в Украине российские кафиры. Кроме того, это был бы очень важный сигнал всему нашему народу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала Fox News. Он напомнил, какое влияние оказал визит британского премьера, и заверил, что Украина всегда ждет Джо Байдена у себя в гостях. "Вы представьте, что означает для нашего общества визит президента крупнейшей демократической страны в мире. США – наш стратегический партнер, и этот визит был бы очень мощным сигналом", – сказал Зеленский. Лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершили поездки в Киев во время войны. Но посещения не лишены рисков. Как известно, на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился в столице и российские войска нанесли ракетные удары. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину. Однако до сих пор нет конкретных планов по поводу визита президента в Украину, несмотря на неожиданный визит спикера США Нэнси Пелоси.