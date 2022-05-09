Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Однако решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина. "Во время военного положения это не планируется. Здесь действительно военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", — сказал глава правительства. По данным, которыми владеет правительство, территорию Украины покинули около 5 миллионов человек. "Официально зафиксированная цифра — это 4,7 миллиона. За последние чуть больше двух недель 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса , то сейчас всего 17%", — добавил Шмигаль. Отметим, что сейчас выехать за границу имеют право только определенные правительством категории украинских мужчин. Какие категории мужчин сейчас могут уехать из Украины: непригодны к военной службе; с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном военном учете; самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет; содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет; усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели; имеют на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет; содержат ребенка с инвалидностью; имеют на попечении ребенка с разными пороками здоровья, но не установлена инвалидность; имеют инвалидность I или II группы; обеспечивают постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем; имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО; имеют два ребенка до 18 лет и беременную жену (срок не менее 35 недель); есть супруга с инвалидностью I или II группы; если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены; работники заведений, осуществляющих постоянный уход. Напомним, запрет на выезд из Украины распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Запрет был введен после того, как началась полномасштабная война с Россией.