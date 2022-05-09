Президент США Джо Байден сегодня в 21.45 по киевскому времени утвердит Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине — 2022.

Об этом говорится в графике главы Белого дома на понедельник, 9 мая.

«В 2.45 (в 21.45 по киевскому времени – ред.) Президент Байден подпишет «Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022», — говорится в сообщении

Документ позволяет президенту США использовать программу ленд-лиза для ускоренной передачи в Украину оружия, военной техники, медикаментов, продуктов. Предполагается, что страна-получатель оплатит их стоимость позже.

Отметим, что церемонии в Белом доме также будет присутствовать вице-президент США Камала Гаррис.