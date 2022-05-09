Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поблагодарил всех, кто участвовал в эвакуации более 170 мирных жителей из осажденного металлургического комбината "Азовсталь" и других районов Мариуполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН. "Я благодарю всех участников этой сложной операции, в том числе руководителей в Киеве и Москве за обеспечение необходимых гуманитарных пауз. Я приветствую решительность и мужество команд ООН и МККК (Международного Комитета Красного Креста) на местах", — заявил Гутерриш. По его словам, в результате последней операции по безопасному выезду общее количество эвакуированных мирных жителей 8 мая из "Азовстали" и Мариуполя превысило 600 человек. "Я призываю стороны в конфликте не жалеть усилий для обеспечения безопасного выезда всем желающим уехать в любом направлении по их выбору. Также необходимо добиться того, чтобы помощь доходила до нуждающихся", — добавил генсек ООН. Напомним, российские кафиры сделали невозможным эвакуацию из Луганской области 8 мая. Противник открыл огонь по "дороге жизни". Мы также писали о том, что по данным полка "Азов", в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения погибли 25 тысяч человек, в основном гражданских. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.