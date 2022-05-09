Гороскоп на 9 мая расскажет о том, какие важные и интересные события могут произойти сегодня в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи дали подробный прогноз каждому знаку Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен Из-за выражения вашего лица сегодня кто-нибудь может почувствовать себя обиженным. Будьте более радушны. Телец Не переоценивайте сегодня свои шансы. Вы пытаетесь бежать побыстрее времени и забываете, что не все могут с вами идти в ногу. Близнецы Меркурий сделает вас изобретательнее. А все финансовые операции следует отложить до следующей недели. Рак Вам предстоит решить, есть ли тот путь, который вы выбрали, правильным или вам следует изменить направление. Лев Подумайте, как вы можете расширить вашу позицию. В ближайшее время ждите благоприятного импульса для этого. Дева Звезды будут способствовать энергии и радости жизни. Делайте все, что давно откладывали. Весы Вас сегодня будут критиковать и, возможно, неуместно. Не стоит расстраиваться по этому поводу. Скорпион Будьте сегодня внимательны. Прокрастинация изнуряет ваши финансовые и физические резервы. Стрелец Там, где вы еще совсем недавно сомневались, получится блестяще решить задачу своими действиями. Козорог Остерегайтесь привлекательных предложений. Ваше звездное время еще не пришло и получить желаемое будет непросто. Водолей Даже если вы чувствуете себя хорошо, маленький компромисс заставит вас двигаться быстрее. Рыбы Если вы не совсем уверены в том, что от вас ожидают, просто спросите и уточните правильность действий. Напомним, ранее мы писали о том, когда в мае ожидаются мощные магнитные бури. А также говорили о том, как в домашних условиях легко приготовить халву.