Сегодня, 9 мая, почти по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы. Ночью синоптики прогнозируют заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, ночью в северных областях, днем в Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, восточных и местами южных областях кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Ночью в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности грунта заморозки от 0 до 3. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+10, днем +14+18 градусов; на западе ночью +7+11 градусов, а днем +15+21; в восточных областях ночью +6+9, днем +18+22 градуса; на юге страны ночью +7+10 градусов, а днем +19+23; в центральных областях ночью +8+10, днем +17+19 градусов. Погода в Киеве и области Днем в столице ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. В день по области местами порывы 15-18 м/с, столбики термометров ночью покажут +6+11 градусов, днем +14+19. В Киеве ночью +8+10 градусов, днем +16+18 тепла. Напомним, как рассказывали синоптики, погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной – в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы, местами – ночные заморозки. В других областях — сухая и солнечная погода, и высокий уровень пожарной опасности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.