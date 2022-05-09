Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу, а также провел встречу с премьер-министром Денисом Шмигалем и пообщался онлайн с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил офис президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим город Одессу с визитом. К встрече также присоединился Премьер-министр Денис Шмигаль», – говорится в сообщении.

Президент Европейского совета посетил Одесский морской порт, где заблокирован судно с украинским зерном.

Также он заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь. ЕС уже утвердил план поддержки нашего государства.