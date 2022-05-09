Дефицит горючего на украинских АЗС связан с последствиями войны. Российские удары уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также повредили логистические сети. Об этом в интервью сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. "Сейчас мы завозим бензин и дизельное горючее, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически снабжая всю территорию Украины", — пояснил он. Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к удорожанию потребителей. "Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться ", — подчеркнул премьер. Как рассказал Шмигаль, сейчас власти работают над тем, что наверстать дефицит горючего. В частности, ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество топлива в Украину. "Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров . Могут быть, надо осознавать это, спокойно к этому относиться, не паниковать", — резюмировал он. Напомним, из-за российских ракетных ударов в Украине образовался дефицит горючего. Из-за нехватки крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди. На днях президент Владимир Зеленский поручил правительству разрешить ситуацию с дефицитом топлива в Украине.