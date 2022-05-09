В Синельниковском районе Днепропетровской области погиб 12-летний мальчик, нашедший российский боеприпас и принесший его домой. Трагический случай по неосторожному обращению со снарядами стал уже шестым в области. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула. Отмечается, что в регионе продолжаются работы по разминированию территорий. "Всего обезврежено около 1200 боеприпасов только на территории Криворожского района. Но, к сожалению, продолжают происходить несчастные случаи в разных районах области. Сегодня (8 мая) в Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас и принес его домой. Снаряд взорвался, хлоп ", – говорится в сообщении. Вилкул призвал граждан быть крайне осторожными со взрывоопасными предметами, в том числе с неразорвавшимися снарядами после вражеских обстрелов, а также напомнил о минах на дорогах. "Не берите подозрительные предметы в руки! Сразу вызывайте 101 и 102. Научите этому своих детей! Между населенными пунктами на территории района перемещайтесь только по основным дорогам общего пользования!" – обратился руководитель Криворожского ВА. Ранее сообщалось, что перед этим, в конце апреля, в Днепропетровской области из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.