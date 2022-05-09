В России нашли мертвым бывшего топменеджера нефтяной компании "ЛУКойл" Александра Субботина. Смерть миллиардера вроде бы наступила после сеанса у шамана. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash. Как утверждают авторы сообщения, шамана Магуа и его супругу россиянин давно знал и часто пользовался их услугами. На этот раз он пришел к ним снимать похмелье и там ему якобы стало плохо. "Внезапно ему стало нехорошо, заболело сердце. Хозяин решил не вызвать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, миллиардер скончался", — говорится в сообщении. От чего именно Субботину стало плохо, авторы канала не сообщили. Однако они рассказали, что шаманы "радовали" клиентов разными методами – например, "использовали ядовитых лягушек, кровь петухов, вызывали духов". Отметим, что Александр Субботин — бывший член правления ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛУКОЙЛ" и родной брат бывшего вице-президента "ЛУКОЙЛа" Валерия Субботина. Напомним, накануне в Москве в собственной квартире были найдены мертвыми бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем покончил с собой. В апреле в Испании нашли повешенного мультимиллионера и бывшего заместителя главы крупной российской газовой компании "Новатек" Сергея Протосеню. Тела его жены Натальи и 18-летней дочери Марии обнаружили зарубленным топором внутри дома. В поселке Ленинский под Санкт-Петербургом нашли мертвым Леонида Шульмана – главу транспортной службы "Газпром Инвест". 25 февраля в этом же элитном селении обнаружили труп Александра Тюлякова. Он работал заместителем гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Ранее также стало известно, что российский нефтяной магнат Вагит Алекперов уходит с поста президента компании "ЛУКойл". А также намерена сложить полномочия члена совета директоров.