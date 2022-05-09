С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские солдаты убили в Донецкой области уже 334 гражданских. Еще 1013 мирных жителей были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой области Павла Кириленко. В течение 8 мая россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двоих в Очеретино, по одному в Нью-Йорке и Угледаре. Еще 8 человек из-за обстрелов получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана шести гражданским, раненым в Луганской области. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Напомним, украинские военные на фронте в Донецкой и Луганской областях за минувшую неделю отразили 71 атаку войск РФ, и нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.