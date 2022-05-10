Президент США Джо Байден объявил о новых обязательствах для 20 интернет-провайдеров по расширению доступного высокоскоростного Интернета для десятков миллионов американцев с низким уровнем доходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News. "Высокоскоростной интернет больше не роскошь, а необходимость. Интернет изменит жизнь людей от Аппалачей до Бруклина", — заявил президент США. Байден сообщил, что 20 интернет-провайдеров согласились либо увеличить скорость, либо снизить цены, чтобы предложить американцам доступ к дешевому интернету. Подразумевается, что американцы будут платить до 30 долларов за высокоскоростное подключение. Байден также анонсировал выделение 65 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры для расширения доступа в интернет пользователей во всех регионах страны. Ранее Байден заявил, что закон о ленд-лизе для Украины приведет к затратным для США шагам, но скрываться от российской агрессии будет еще более затратно. Мы также писали о том, что Байден уволил рекордные объемы нефти без консультаций с партнерами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.