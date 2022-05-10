Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен призвали Конгресс выделить дополнительные средства для помощи Украине до 19 мая. Соответствующее письмо они направили лидеру оппозиции в Сенате Митчу Макконнеллу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. В документе они попросили не создавать препятствий и препятствий для утверждения запроса на новые ассигнования. "Сейчас мы можем выделить Украине вооружений только на 100 миллионов долларов. По предварительным данным, эти средства закончатся к 19 мая текущего года. Поэтому, для продления помощи Украине прежними темпами к этой дате нам необходимы дополнительные ассигнования", — говорится в заминке. Напомним, что США во второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами. Ранее Байден огласил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование. Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России следует ожидать введения эмбарго в ее нефть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.