Эйфелевую башню в столице Франции "окрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроектировали сине-желтое знамя в знак поддержки украинского народа в войне против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Председательство Франции в Совете ЕС. "По случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза в День Европы и в знак солидарности с Украиной и Украинским народом, Эйфелева башня в этот вечер подсвечена цветами Государственного Флага Украины", — говорится в сообщении представительства. Напомним, что Франция увеличила гуманитарную помощь Украине до 2 млрд. долларов. В Елисейском дворце уточнили, что средства не будут направлены на военное оборудование и технику. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.