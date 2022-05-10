Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из Российской Федерации. Подготовку плана возглавляет Министерство экономики ФРГ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В Германии опасаются, что РФ может приостановить поставки газа в одностороннем порядке. Согласно неназванным должностным лицам, кризисный план предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществления контроля над критически важными компаниями. По словам источников, Берлин также может, согласно плану, покупать доли в этих фирмах. Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые он может ввести, не вызвав при этом экономического спада в стране. Отметим, что Германия поддержала поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России. Самая большая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок возлагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует к лету 2024 покончить с зависимостью от российского газа. Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.