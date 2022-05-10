Гороскоп на 10 мая расскажет о том, какие интересные моменты и ситуации ждут всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи составили подробный прогноз для каждого знака Зодиака. Об этом сообщает NDR. Овен У вас сегодня достаточно энергии и изобретательности, чтобы осуществить задуманное самостоятельно. Телец В любви или бизнесе воспользуйтесь сегодня своими хорошими возможностями. Не теряйте времени, вам представился уникальный шанс. Близнецы То, что вы делаете сегодня на стороне, вы можете сделать и завтра. Но усилий придется приложить больше. Рак Не вздумайте отступать! Никто не ожидает, что вы сдадите свои позиции без борьбы. Лев Поскольку вы сегодня будете очень охотно идти на компромисс, нет нужды в продолжительных дискуссиях. Дева Вам сегодня стоит кое-что уточнить. Расскажите другим людям, что вы ждете. И не забудьте обратить внимание на пожелания другого человека. Весы Спросите себя: действительно ли все ваши проекты должны быть завершены именно сегодня? Не стоит работать на износ. Скорпион Вы будете очень открыты сегодня к проблемам других. Но следует помнить и свои собственные заботы. Стрелец Сегодня вам стоит чуть-чуть расслабиться. Сейчас не время масштабных успехов. Козорог Ваша удача не продлится вечно. Используйте его сейчас, чтобы установить положительный курс на будущее. Водолей Ваша уверенность в своих силах находится не за горами. Постарайтесь избегать сегодня конкуренции. Рыбы В любви дела будут идти скорее так, как хотелось бы, чтобы они шли в финансовых проектах и бизнесе. Напомним, ранее мы писали о том, названы даты магнитных бурь в мае. А также рассказывали о том, что психологи назвали ошибки женщин, приводящих к разрыву отношений.