Канада профинансирует ряд гуманитарных проектов в Украине общей стоимостью 35 млн. канадских долларов (около 30 млн. долларов США). Часть средств получат организации при ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис главы правительства Канады. Отмечается, что премьер-министр объявил о выделении 25 млн. канадских долларов Всемирной продовольственной программе для помощи в поддержке продовольственной безопасности Украины, а также о выделении 10 млн. долларов в поддержку прав человека, гражданского общества и разминирования в Украине. Отмечено, что эти 10 млн. долларов будут распределены следующим образом: 1,5 млн. получит Женский фонд мира и гуманитарной помощи ООН; 2,5 млн – Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на отслеживание, документирование и оценку нарушений прав человека; 775 тысяч долларов поступит в организации Front Line Defenders, помогает правозащитникам; до 2 млн получит Германский фонд Маршалла США "для поддержки гражданского общества", до 1,15 млн будет использовано на "цифровую неотложную поддержку гражданского общества в Украине", и еще 2 млн — на разминирование. Ранее сообщалось, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн. долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний. Кроме того, Джастин Трюдо открыл посольство Канады в Киеве. 13 февраля Страна перенесла свою дипмиссию во Львов. Позже посольство перенесли в Польшу. Ранее Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.