10 мая 2022 года православный мир чтит память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не оскорблять. Что можно и нельзя делать в этот день приметы, у кого именины – читайте в материале Lite. Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал его божественное учение, видел совершаемые им чудеса, был среди 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения его из мертвых. После Вознесения Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он был очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с Его крещения. Симон мирно жил и умер в возрасте 105 – 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в другой мир. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами. Если в этот день ожидается дождь, то будет идти снег. Идет сильный дождь – уродит рожь; Кричит сова – идет похолодание; Вечером появился туман – скоро наступит потепление. Что нельзя делать в этот день В этот день нужно меньше говорить; Нельзя ругаться и злословить; В пище следует быть избирательным и отказаться от вредной пищи; Не рекомендуется выносить мусор. Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Поздравьте этих людей с днем ангела. Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022 года. А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 года и как назвать новорожденного малыша.