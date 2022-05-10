В Генштабе не исключают возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины, чтобы в дальнейшем обвинить в совершенном подразделении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Российская армия проводит наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений на Слобожанском и Донецком направлениях. На Северском направлении русские солдаты усиленно охраняют участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. За прошедшие сутки с применением реактивных систем залпового огня были обстреляны села Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области. На Слобожанском направлении армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на обороне занятых рубежей и производит воздушную разведку. Разведка указывает, что в Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее в Северодонецком районе Луганской области, а также Каменку Ясиноватского района Донецкой области. В Мариуполе враг артиллерией и ушибами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия. За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты пятнадцать атак врага, уничтожены один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля . Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ за неделю отразили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники. Только за понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранены 6 мирных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.