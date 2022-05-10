С начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для последующей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра аграрной политики Николая Сольского. В Минагрополитики сообщают, что грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные напрямую с Кремлем. "Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, управляемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", — подчеркнул. министр. Сольский также отметил, что из Крыма угнанное зерно вывозят в Россию. По его словам, украинские правоохранительные органы фиксируют и ведут учет замешанные в этом процессе трейдеров. Все факты нарушений украинского законодательства в дальнейшем передаются в прокуратуру. В свою очередь, МИД Украины прилагает все усилия, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное зерно было конфисковано. Напомним, из-за войны в украинских портах заблокировано около 90 млн тонн зерна. Это может вызвать продовольственный кризис в некоторых странах. Ранее мы сообщали, что кафиры заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.