Сегодня, 10 мая, в Украине погода будет солнечной, но в некоторых восточных районах ожидаются дожди. При этом столбики термометров кое-где днем достигнут +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня осадки в виде небольшого дождя пройдут в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+6, днем +14+17 градусов; на западе ночью +3+5 градусов, а днем +19+21; в восточных областях ночью +3+5, днем +14+17 градусов; на юге страны ночью +9+11 градусов, а днем +16+19; в центральных областях ночью +3+5, днем +16+18 градусов. Погода в Киеве и области Днем в столице без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура по области ночью +1+5 градусов, а днем +14+19. В Киеве ночью +4+6, а днем +15+17 градусов. Напомним, недавно синоптики предупредили, что в Украине идут дожди и сильное потепление. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.