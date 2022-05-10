Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил роль украинских солдат, которые в апреле 1945 года первыми вошли в освобожденную от нацистов Вену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Безумие войны продолжается, ведь сегодня мы снова переживаем войну в Европе, которая происходит в виде вторжения российской армии в Украину. Украинские солдаты были первыми, кто освободил Вену 27 апреля от нацистского террора. Это постоянное напоминание о том, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить войну. А в этом случае также сделать все, чтобы ее прекратить", — заявил Нехаммер. Он также отметил, что Австрия придерживается нейтралитета в войне России против Украины. По его словам, Австрия выступает за права человека, которые следует защищать, а также против силы сильного над слабым. Ранее сообщалось, что Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ. Эту позицию подтвердила министерша климата, окружающей среды и энергетики Леоноре Гевесслер. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.