Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 10 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 10 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании. Напомним, в Киеве продолжили работу кольцевой электрички. Теперь последние поезда будут прибывать на конечные станции – "Святошин" и "Дарница" – в 21:30. Мы также писали о том, что в Луганской области отменили эвакуацию 9 мая из-за того, что российские кафиры постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск — Бахмут". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.