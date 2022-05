В столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Сейнт Джонс, приземлился первый зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News. Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице. По словам премьер-министра Канады Эндрю Фьюри, на борту находились 166 беженцев, в том числе 55 детей. Министр иммиграции Джерри Бирн заявил, что данный рейс является первым зафрахтованным правительством самолетом, доставившим украинских беженцев в Канаду, хотя после российского вторжения тысячи человек уже приземлились на канадской земле.

По данным пограничной службы Канады, в этом году в страну прибыло более 19 000 украинцев. С середины марта правительство одобрило более 90 000 заявлений на получение временной визы. Напомним, по данным ООН, с начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину. Мы также писали, что в Польше уже нашли работу рекордное число украинцев.